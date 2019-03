The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.03.2019



ISIN Name



CA38870W1068 GRAPHITE ONE RES INC.

US03675Y1038 ANTERO MIDSTR.GP LP -,01

US17887R1023 CIVITAS SOLUTIONS DL-,01

US26140E1055 DPW HOLDINGS INC.

US2974251009 ESTERLINE TECHS DL -,20