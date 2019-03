Genf (ots/PRNewswire) - Firmenich, der weltweit grösste private

Aromen- und Riechstoffhersteller, hat heute in der Freihandelszone

Zhangjiagang in China sein grösstes Aromenwerk der Welt eröffnet. Die

hochmoderne Anlage, die die höchsten Qualitäts-, Gesundheits-,

Sicherheits- und Umweltstandards erfüllt, ist mit digitalen

Fertigungssystemen darauf ausgelegt, der wachsenden Kundennachfrage

in China mit erhöhter Geschwindigkeit, operativer Exzellenz und

vollständiger Rückverfolgbarkeit gerecht zu werden.



"Diese bedeutende Investition in Zhangjiagang unterstreicht unser

langfristiges Engagement in China, unserem zweitgrössten Markt

weltweit", sagte Gilbert Ghostine, CEO von Firmenich. "Die

erstklassige Anlage erweitert unsere Kapazitäten massiv, damit wir

die Nachfrage unserer Kunden nach innovativen und schnell marktreifen

Aromenlösungen erfüllen können. Ich freue mich, dass das Werk

Zhangjiagang eine zentrale Rolle bei unserem zukünftigen Wachstum

spielen wird."



"Die digital fortschrittliche und hochgradig nachhaltige Anlage

ist ein entscheidender Meilenstein auf unserem Weg zur Gestaltung der

Fabrik der Zukunft", sagte Boet Brinkgreve, Chief Supply Chain

Officer, Firmenich. "Mit einem Automatisierungsgrad von 70 % wird die

neue Anlage unseren Kundenservice verbessern und dabei die höchsten

internationalen Standards hinsichtlich Quality, Sicherheit und

Nachhaltigkeit erfüllen."



Firmenich's Rolle als globaler Nachhaltigkeitsführer in den

Bereichen Klima-, Wasser und Forstwirtschaft gerecht werdend,

arbeitet auch der neue Standort mit einer optimierten ökologischen

Bilanz. Die Hightech-Anlage ist so konzipiert, dass sie ein optimales

Abfall-, Wasser-, Emissions- und Energiemanagement ermöglicht. Sie

wird ohne Deponieabfall betrieben und ist der erste

"Null-Flüssigkeitsabgabestandort" des Unternehmens: Firmenich stellt

sicher, dass das gesamte Abwasser am Ende des Produktionszyklus

gereinigt und recycelt wird. 100 % frei von ozonabbauenden

Kältemitteln, verfügt der Standort ausserdem über die

fortschrittlichsten Luftaufbereitungs-, Beleuchtungs- und

Gebäudeanlagen, um vollintegriert den Energieverbrauch und die

Wärmerückgewinnung zu optimieren.



"Seit vielen Jahren begeistern wir die chinesischen Verbraucher

mit unserer breiten Palette an lokalen Geschmacksrichtungen, von

Milchgetränken über Tee bis hin zu Teigwaren", sagt Emmanuel

Butstraen, Präsident der Geschäftseinheit Aromen bei Firmenich.

"Jetzt können wir in der Region hoch differenzierte Technologien

herstellen, die den neuen Ansprüchen der chinesischen Konsumenten

gerecht werden."



Firmenich ist seit über 30 Jahren in China präsent. Das neue Werk

ergänzt die bestehenden Produktionsstandorte der Gruppe in Shanghai

und Kunming sowie das umfangreiche Netzwerk an Niederlassungen in

Shanghai und Peking bis Guangzhou.



Informationen zu Firmenich



Firmenich wurde 1895 in Genf, in der Schweiz, gegründet und ist

heute der weltweit grösste private Aromen- und Riechstoffhersteller..

Dem Ziel verpflichtet, positive Emotionen zur Steigerung des

Wohlbefindens zu kreieren, hat Firmenich viele der weltweit

bekanntesten Parfums und Aromen entworfen, die täglich über vier

Milliarden Verbraucher begeistern. Firmenich ist bekannt für seine

erstklassige Forschung und Kreativität sowie für seine Führungsrolle

in Sachen Nachhaltigkeit. Das Unternehmen investiert jedes Jahr 10 %

seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung, um das Beste, was die

Natur zu bieten hat, zu verstehen und verantwortungsvoll zu teilen.

Firmenich erzielte Ende Juni 2018 einen Jahresumsatz von 3,7

Milliarden Schweizer Franken. Weitere Informationen über Firmenich

finden Sie unter www.firmenich.com



