Stuttgart (ots) - Die Nachfrage nach Wohnraum in den gefragten Städten lässt sich nicht künstlich drosseln, wohl aber das Angebot an Wohnungen vergrößern. Doch genau an dieser Stelle tritt eine überraschende Gemeinsamkeit zwischen führenden Politikern, Aktivisten und Hausbesetzern zutage. Dem Thema Neubau wird extrem kritisch begegnet. In Stuttgart beispielsweise hat eine Mehrheit quer durch alle politischen Lager über Jahre hinweg verhindert, dass neue Baugebiete ausgewiesen und somit ausreichend neue Wohnungen entstehen konnten. Speziell die Unterstützer der Hausbesetzer lehnen Neubau auf der grünen Wiese grundsätzlich ab - hier zählen Umwelt-, Klima- und Flächenschutz plötzlich mehr als das dringende Bedürfnis der Menschen nach Wohnraum.



OTS: Stuttgarter Nachrichten newsroom: http://www.presseportal.de/nr/39937 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_39937.rss2



Pressekontakt: Stuttgarter Nachrichten Chef vom Dienst Joachim Volk Telefon: 0711 / 7205 - 7110 cvd@stn.zgs.de