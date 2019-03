FRANKFURT (Dow Jones)--Insgesamt recht ruhig ging es im nachbörslichen Handel am Freitag zu. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben, so ein Händler von Lang & Schwarz. Die Wirecard-Aktie erholte sich etwas von dem knapp 9-prozentigen Minus aus dem regulären Handel. Die Titel wurden 2,1 Prozent höher getaxt. Grund für den Einbruch waren Presseberichte, wonach Behörden in Singapur nun auch das Wirecard-Geschäft in Indien überprüfen sollen.

=== XDAX* DAX Veränderung 21.25 Uhr 17.35 Uhr 11.689 11.686 unv. ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 15, 2019 16:29 ET (20:29 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.