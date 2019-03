Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.KO: Coca-Cola am 15.3. -0,88%, Volumen 272% normaler Tage , UTC1: United Technologies am 15.3. -0,76%, Volumen 200% normaler Tage , CAT1: Caterpillar am 15.3. -0,76%, Volumen 147% normaler Tage , PFE: Pfizer am 15.3. 1,43%, Volumen 268% normaler Tage , BCO: Boeing am 15.3. 1,52%, Volumen 404% normaler Tage , INL: Intel am 15.3. 1,67%, Volumen 185% normaler Tage , Dow Jones: +0,54% Aktie Symbol SK Perf. Intel INL 54.330 1.67% Boeing BCO 378.990 1.52% Pfizer PFE 41.780 1.43% Caterpillar ...

