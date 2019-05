Die Notierungen an der Wall Street dürften am Donnerstag zunächst weiter steigen, nachdem der Dow Jones bereits zur Wochenmitte zulegen konnte. Die übergeordneten Belastungsfaktoren - Handelsstreit mit China, drohender Handelsstreit mit Europa, politische Spannungen mit Iran - haben jedoch Bestand, so dass die Kursgewinne der letzten Tage auf einer recht wackeligen Grundlage stehen. Alle weiteren Entwicklungen sehen Sie im Video.

