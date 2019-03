von Jörg Lang, Euro am SonntagSo werden auf der Hauptversammlung am 22. Mai 2,10 Euro pro Aktie vorgeschlagen. Das entspräche gemessen am aktuellen Kurs einer Rendite von 7,5 Prozent. Langjährige Aktionäre wird das begrenzt trösten. Gemessen an den Notierungen von vor einem Jahr hat die Aktie fast 30 Prozent verloren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...