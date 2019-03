Essen (ots) - Elina Garanca, gefeierter Mezzosopran aus Lettland, vermisst in ihrer Umgebung echte Kritiker: "Dich umgeben lauter Ja-Sager, die von dir profitieren, sich mit dir schmücken. Von denen kommt natürlich keine Kritik, mit der ein Künstler was anfangen kann. Davon halte ich mich fern. Dafür ist meine Moral, vielleicht schon seit meiner Kindheit, zu wahrhaftig", sagte Garanca im Gespräch mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Samstagsausgabe)



Inzwischen sei sie selbst ihre schärfste Kritikerin geworden: "Wenn ich einen Fehler gemacht habe, hilft da auch kein Jubel, keine wunderschöne Kritik. Ich weiß ja, dass ich nicht mein Bestes getan habe oder schlampig war. Klar hat dieser Perfektionismus auch etwas Obsessives. Meine Kinder helfen inzwischen, das zu relativieren. Aber einen Fehler, den ich verantworte, wegzuschieben, ist einfach nicht meine Persönlichkeit. Das hat auch mit meiner Würde zu tun. Ehrlich: Wenn nach so einem Fehler alles jubelt, fühl ich mich ein bisschen wie einer, der bei den Olympischen Spielen auf dem Siegertreppchen steht, obwohl er den Weltrekord gar nicht geschafft hat."



