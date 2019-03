In der Kalenderwoche 11 (KW11) vom 11. bis 15. März 2019 herrscht reges Treiben am KMU-Anleihen-Markt: Mit der Nordwest Industrie Group GmbH (NWI) aus Frankfurt am Main, die nach eigenen Angaben gegenwärtig das Kapitalmarktumfeld für eine mögliche Anleihen-Emission prüft und dabei schon ein mögliches Anleihen-Volumen von bis zu 20 Millionen Euro in den Raum stellt, kündigt sich eine neue Emittentin am Markt an. Die Euler Hermes Ratingagentur würdigt die Bonität der NWI Group übrigens in einem kürzlich veröffentlichten Report mit der Investment Grade-Note "BBB-" (stabiler Ausblick).

Der Fußball-Traditionsverein Hamburger SV hat seine neue 17,5 Mio. Euro-Anleihe bereits in den Ring geworfen. In dieser Woche stand Frank Wettstein, der Finanzvorstand des HSV, der Anleihen Finder Redaktion Rede und Antwort. Auch bei einem Verbleib in der zweiten Liga sieht Wettstein keine Probleme zur Bedienung der 6,00%-Anleihe: "Der HSV bedient Anleihen, während andere Clubs Stadionmieten in vergleichbarer Höhe zahlen. Es wären dann immer noch ausreichend Mittel vorhanden, um einen wettbewerbsfähigen Kader zu unterhalten. Der Schlüssel bleibt die Transferpolitik, die wir glücklicherweise selbst in der Hand haben", so Wettstein.

HINWEIS: In dieser Woche erschien auch der kostenlose und aktuelle Anleihen Finder-März-01-Newsletter.

Der finnische Fintech-Konzern Ferratum könnte ebenfalls zeitnah eine neue Anleihe auflegen. "Wir denken an ein Anleihevolumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...