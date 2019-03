In kanpp einem Monat, am 15. April geht VW mit seinem Ride-Sharing-Dienst Moia in Hamburg an den Start. Damit steigt der VW -Konzern in den Markt der Mobilitätsdienstleistungen in Großstädten ein. Bis zum Ende des Jahres sollen 500 Moia-Fahrzeuge auf den Hamburger Straßen unterwegs sein und damit einen Großteil des Stadtgebietes nördlich der Elbe abdecken. Das teilte Moia-Geschäftsführer Ole Harms am Donnerstag in Hamburg mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...