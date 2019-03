Neue Tarife im wachsenden Ladenetz der EnBW bringen die Abrechnung nach Leistung in die Fläche. Welchen Weg der baden-württembergische Versorger in Bezug auf die Eichrechtskonformität geht, hat Christoph M. Schwarzer recherchiert. Dabei geht es auch um neue Ehrlichkeit in der Elektromobilität. * * * Eigentlich ist alles ganz einfach: Dieselkraftstoff kostet 1,26 Euro pro Liter und Superbenzin 1,37 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...