Es klingt so einfach: Kaufe die richtige Anzahl an Put-Optionsscheinen und du kannst in unruhigen Zeiten wie diesen ruhig schlafen, ohne dein Depot auflösen zu müssen. Gerade jetzt, wo die US-Technologiebörse NASDAQ wieder in Richtung Rekordstände strebt, könnte es Sinn haben, etwas Risiko herauszunehmen. Allerdings sind dabei einige Stolperfallen zu umgehen. Der Währungsfaktor Angenommen, du gehst davon aus, dass es in den USA krachen wird. Politisches Chaos, Überschuldung, Handelskrieg - Gründe ...

