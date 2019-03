Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg leitet der DAX-Konzern Bayer einen Verkauf der Sparte Animal Health in die Wege. Die Transaktion könne bis zu acht Milliarden Euro in die Kasse der Leverkusener spülen. Damit hat DER AKTIONÄR bereits gerechnet. Denn Bayer dürfte die hohe Nettofinanzverschuldung, die hauptsächlich durch die Übernahme von Monsanto in die Höhe geschnellt ist, schnellstmöglich reduzieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...