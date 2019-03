Von Stephen Nakrosis

NEW YORK (Dow Jones)--S&P Global Ratings hat ihr Länderrating für Portugal um eine Stufe angehoben. Die Langfristbewertung liegt jetzt bei BBB nach zuvor BBB-, die Kurzfristbewertung bei A-2 und nicht mehr bei A-3, wie die Ratingagentur mitteilte. Damit ist die Bonität portugiesischer Staatsanleihen nun schon zwei Stufen von einer Ramschbewertung entfernt.

S&P erklärte, die portugiesische Wirtschaft dürfte im Zeitraum 2019 bis 2021 ein ausgeglichenes jährliches Wachstum von 1,5 bis 1,7 Prozent verzeichnen. Der stabile Ausblick reflektiere die Erwartung, dass die öffentliche Verschuldung im Vergleich zur Wirtschaftsleistung bis 2022 weiter sinken wird. S&P sieht dadurch das Risiko einer hohen, wenn auch rückläufigen privaten Auslandsverschuldung ausgeglichen.

2019 erwartet S&P eine leichte konjunkturelle Abschwächung in Portugal in Richtung 1,7 Prozent BIP-Wachstum. Reallohnwachstum und verbesserte Kreditbedingungen dürften den Konsum in den nächsten zwei Jahren stützen, trotz langsamerer Arbeitsplatzschaffung und schwächerer Auslandsnachfrage.

