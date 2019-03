Seit der Talsohle Ende letzten Jahres hat sich der Markt erholt, aber natürlich nimmt nicht jede Aktie an dieser Konfettiparade teil. Hunderte von Aktien verzeichnen aktuell 52-Wochen-Tiefs, auch wenn der Markt im Allgemeinen nach oben drängt. TrueCar (WKN:A1132L), Kraft Heinz (WKN:A14TU4) und GameStop (WKN:A0HGDX) sind drei der Unternehmen, deren Aktien letzte Woche auf neue Tiefststände gefallen sind. Werfen wir einen genaueren Blick darauf, was sie zurückhält - und was es braucht, um sie 2019 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...