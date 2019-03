FRANKFURT (Dow Jones)--Der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen hat sich gegen die von VW-Konzernchef Herbert Diess geforderte Festlegung auf die Elektromobilität als alleinige Antriebsform der Zukunft ausgesprochen. "Man darf nicht die Strategie eines einzelnen Unternehmens mit der gesamten Branche gleichsetzen", sagte Wolf-Henning Scheider, dem Tagesspiegel.

Er habe Respekt vor der Strategie, die Volkswagen einschlage. "Am Ende muss aber der Kunde die Produkte kaufen. Und da wird es nicht nur die eine Lösung geben", sagte Scheider.

Die Automobilbranche verfolgt bislang neben batterieelektrischen Antrieben auch andere Alternativen zum Verbrennungsmotor - etwa die Brennstoffzellentechnik, synthetische Kraftstoffe oder Hybride. VW-Chef Diess hatte in dieser Woche die von der Branche vertretene Technologieoffenheit als "falsche Parole" kritisiert, die lediglich dazu diene, den Systemwandel in die Zukunft zu verschieben.

In einem Beitrag auf dem beruflichen Netzwerk LinkedIn schreibt Diess, "in Politik und Verbänden darf nicht länger so getan werden, als gebe es gleichwertige Alternativen". Die E-Mobilität sei "die einzige Technologie", mit der der Autoverkehr bis 2050 CO2-frei werde. Statt viele Wege parallel zu verfolgen, brauchen es einen "Masterplan Elektromobilität", so Diess.

Volkswagen stellt sich derzeit auf das Zeitalter von Digitalisierung und Elektroautos ein. Am Mittwoch kündigte VW an, dass im Zuge der Neuausrichtung bis 2023 etwa 5.000 bis 7.000 Stellen gestrichen werden.

