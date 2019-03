Da die Geschäftsjahre vieler Unternehmen mit den Kalenderjahren übereinstimmen, werden im Januar und Februar in der Regel viele Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres veröffentlicht. Es ist ein guter Zeitpunkt, für Einkommensinvestoren, denn viele Dividenden zahlende Unternehmen kündigen Anfang des Jahres auch Erhöhungen der Auszahlungen an. 2019 war keine Ausnahme; eine Reihe von Unternehmen garnierte ihre Auszahlungen in den ersten Monaten entweder mit offiziellen Erklärungen oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...