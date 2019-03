* Klassischer Liberalismus jetzt Staatsfeind?* Mises und Hayek sollte niemand mit Rechtsradikalen in einen Topf werfen* 6 gute Gründe, die aus Sicht eines Europäers für Gold sprechen* Goldpreis gibt klares langfristiges Kaufsignal* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Zu viel Personal in den Flurbereinigungsbehörden

Liebe Leser,



bevor ich auf Gold zu sprechen komme, vorab eine kleine Anekdote zu den Irrungen und Wirrungen des Lebens. Ihnen ist vielleicht bekannt, dass die parteinahen Stiftungen von CDU, SPD, CSU, FDP, Linken und Grünen im Jahr 2017 vom Staat Zuschüsse in Höhe von 581,4 Millionen Euro erhalten haben. Das ist ein Rekordwert. In meinem Marktkommentar hat unser Autor Gotthilf Steuerzahler (s.u.) die problematische Finanzierung staatlicher und parteinaher Stiftungen bereits mehrmals unter die Lupe genommen, und auch der Bund der Steuerzahler hat sich wiederholt kritisch geäußert.

Jetzt hat uns ein Leser auf eine Publikation der FDP nahen Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit aufmerksam gemacht. Diese Studie ist bereits 2017 erschienen und trägt den oberlehrerhaften Titel "Der richtige Umgang mit rechtsradikalen Parolen - Kommunikations-Ratgeber".

Unter der Überschrift "Rechte Hetze und rechtsradikale Chiffren erkennen" stellen die Autoren sieben "Kommunikationstypen" vor. Einen davon nennen sie "den Staat hassend." Dazu heißt es: "Der Staatshasser liest Bücher - libertäre Standardwerke von Hayek bis Mises".

