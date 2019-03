Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-03-17 / 12:38 Seit 2016 hat die Resaphene Suisse AG das Tinnitus-Therapiegerät tinniwell im Markt. Dieses basiert aus einer Kombination des TMNMT-Verfahrens (Tailor-Made Notched Music Training) und einer Wärmetherapie. In einer ersten klinischen Anwenderbeobachtung konnte eine durchschnittliche Linderung von 54% binnen 4 Wochen bei den Patienten erreicht werden. Sukzessive übernehmen nun immer mehr Krankenkassen - abhängig von dem Tarif des Patienten - die Kosten für diese Therapie. In Deutschland haben z.B. die Continentale und die HUK-Coburg, sowie in der Schweiz die SWICA oder die Helsana, die Kosten vollständig getragen. Der Tinnitus-Patient muss nur einen Antrag auf Kostenübernahme bei seiner Versicherung stellen. Für die Krankenkassen bietet die Therapie ein enormes Einsparungspotential, da z.B. stationäre Klinikaufenthalte wegfallen und der Versicherte die Therapie im heimischen Umfeld durchführen kann. Nach Einstellung der korrekten Tinnitus-Frequenz mit dem Therapiegerät, soll er das tinniwell täglich 2 Stunden entweder am Stück oder zweimal 1 Stunde täglich für 6 Wochen anwenden. Besonders positiv wird von den Patienten die kombinierte Wärmetherapie empfunden, die über die mitgelieferten In-Ear-Kopfhörer erfolgt. Das tinniwell-Verfahren wurde am 01.03.2019 in Europa patentiert und der Zusammenhang zwischen diesem TMNMT-Verfahren und der Wärmetherapie wird in diesem Jahr in einer placebo-kontrollierten Doppelblindstudie erforscht. Über die Resaphene Suisse AG: Die Resaphene Suisse AG (ISIN CH0367465439) wurde 2015 mit dem Ziel ein Tinnitus-Therapiegerät zu entwickeln mit Mitteln aus dem Inkubator der BS Health Group AG gegründet. Nachdem Anfang 2016 der Prototyp zur Verfügung stand, wurde die Serienproduktion gestartet. Mittlerweile sind 2 Serien erfolgreich am Markt platziert worden. Im Juni 2018 wurde die Gesellschaft an der Börse Wien im Segment Dritter Markt gelistet. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.resaphene.ch Kontakt: Resaphene Suisse AG Thomas Rauterkus Rütistrasse 8b 9325 Roggwil Schweiz Tel. +41 71 45 00 668 info@resaphene.ch Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/resaphene/788265.html [1] Bildunterschrift: tinniwell Emittent/Herausgeber: Resaphene Suisse AG Schlagwort(e): Gesundheit 2019-03-17 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Resaphene Suisse AG Rütistrasse 8b 9325 Roggwil Schweiz Telefon: 0041714500668 E-Mail: info@resaphene.ch Internet: www.resaphene.ch ISIN: CH0367465439 Börsen: Auslandsbörse(n) Wiener Börse Ende der Mitteilung DGAP-Media 788265 2019-03-17 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a6d64211b7e8269680a7a18a62bb88b9&application_id=788265&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2019 07:38 ET (11:38 GMT)