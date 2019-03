Die Pläne bezüglich einer möglichen Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank werden konkreter. Beide Institute haben am Sonntag per Ad-hoc-Meldung eine Absichtserklärung veröffentlicht - man wolle nun offiziell über einen Zusammenschluss sprechen und entsprechende Optionen prüfen. Damit bestätigt sich, was schon seit Langem spekuliert wurde.

