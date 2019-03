Die in die roten Zahlen geratene Schokoladenfabrik Halloren aus Halle will mit gezielten Trends und einem kleineren Sortiment von bis zu sieben Sorten aus dem Minus kommen. "Wir haben eine harte Aufgabe vor uns mit viel Arbeit", sagte der Chef des Traditionsunternehmens, Ralf Wilfer, am Sonntag im "MDR Aktuell"-Interview. Halloren stehe auf wirtschaftlich wackeligen Beinen. Das Unternehmen gehe für 2018 von Verlusten von 1,7 Millionen Euro und für 2019 von Verlusten von 1,6 Millionen Euro aus.

"Wir wollen 2020 den Turnaround schaffen", erklärte Wilfer dem Radiosender weiter. Ab 2021 sollen wieder schwarze Zahlen geschrieben werden, so Wilfer. Das Unternehmen setze auf externe Hilfe, ein kleineres Sortiment mit fünf bis maximal sieben Geschmacksrichtungen und Trends. Derzeit gebe es je nach Jahreszeit 11 bis 15 Sorten der kleinen Schokokugeln.

Seit Anfang März gibt es für die Dauer von drei Monaten für rund 80 Mitarbeiter in Produktion und Technik Kurzarbeit bei Halloren. Die Firma ist nach eigenen Angaben die älteste Schokoladenfabrik in Deutschland. 2018 beschäftigte Halloren den Angaben zufolge 262 Mitarbeiter./kem/DP/he

