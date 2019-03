Die Sleepz AG (WKN: A2E377) wollte sich am Dienstag, den 12. März, auf der 28. Prior Kapitalmarktkonferenz in Person von Vorstand Alexander von Tschirnhaus präsentieren. Kurzfristig wurde der Vortrag - wegen Krankheit - abgesagt. Die Aktie steht wohl auch deswegen stark unter Druck.

In der vergangenen Börsenwoche verzeichnete die Sleepz-Aktie große Kursverluste und rutschte von 0,93 Euro auf 0,56 Euro. Der Abverkauf am Freitag endete in einem Minus von -19,43%. Das im Prime Standard notierte Unternehmen ist auf den Bereich Schlafwelten fokussiert und agiert dort als E-Commerce Beteiligungsgruppe. Das schrumpfende Geschäft baut man nun mit Akquisitionen aus …

Was macht die Sleepz AG?

Unter der Dachgesellschaft Sleepz AG vereint Sleepz seine Hauptbeteiligungen Matratzen-Union und Sleepz Home. Das Geschäft ist jedoch rückläufig, womit sich auch die jüngsten Akquisitionen erklären lassen, die für die Neuausrichtung der Gesellschaft in Richtung höhermargiger Eigenmarken sorgen sollen.

Die Präsentation auf der Prior-Konferenz stand unter dem Motto "Sleepz avanciert vom Matratzenhändler zur Internetplattform für Home & Living", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...