Mit zwei Übernahmen im Ausland, Buwog in Österreich und Victoria Park in Schweden, sowie höheren Mieteinnahmen verdiente der größte Wohnungsvermieter bundesweit im vergangenen Jahr operativ 1,07 Milliarden Euro und knackte damit erstmals die Milliardenmarke. Von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag

