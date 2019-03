Zürich (ots) - Mit der 21. Ausgabe hat die Giardina einmal mehr

ihre Stellung als europaweit einzigartiges Gartenerlebnis und

Inspirationsplattform bewiesen. Der Gartenevent der Extraklasse war

auch dieses Jahr der absolute Anziehungspunkt für Gartenliebhaber und

Fachpersonen. Rund 64'000 Besucher strömten zur Messe Zürich, um sich

von spektakulären Gartenwelten, spannenden Trends und innovativer

Technik für das Leben im Garten, auf der Terrasse und auf dem Balkon

inspirieren zu lassen.



Rund 280 Aussteller aus der Schweiz und dem nahen Ausland

präsentierten sich den begeisterten Besuchern. Das Leitthema

"Lieblingsplätze im Freien" wurde in 19 Schaugärten in Grössen von 30

bis über 450 Quadratmetern vielseitig interpretiert und fand sowohl

beim Privat- wie auch beim Fachpublikum grossen Anklang.



Europaweit einzigartiges Gartenerlebnis



Die diesjährigen Indoor-Gartenwelten waren besonders vielseitig;

sie liessen die Besucher in üppig blühende Blumenmeere eintauchen,

Bergwelten entdecken, fernöstliche Gartenkunst bewundern oder

natürlich anmutende Oasen geniessen. Die besten Gartengestalter der

Schweiz und dem angrenzenden Ausland haben einmal mehr keine Mühe

gescheut, um Gartenträume wahr werden zu lassen. "Gemeinsam mit

mutigen und visionären Unternehmern aus der grünen Branche haben wir

eine Inspirationsplattform geschaffen, die europaweit einzigartig

ist. Gleichzeitig ist die Giardina ein wichtiger Wirtschaftsmotor für

die Branche geworden", sagt Ausstellungsleiter Christoph Kamber.



Hochaktuelle Leitthemen



Der anhaltende Trend zum Garten zeigt, unsere Outdoor-Räume werden

uns immer wichtiger. Entsprechend hochaktuell war das Leitthema

"Lieblingsplätze im Freien". Die Giardina präsentierte eine Fülle an

neuen Ideen und spannenden Umsetzungen und zeigte eindrücklich, wie

solche Plätze mit der richtigen Gestaltung, Bepflanzung und

Möblierung geschaffen werden. Ein Blick in die Zukunft richtete die

21. Ausgabe mit einem interaktiven Schaugarten zum Einsatz von

Technik und Digitalisierung bei der Gartengestaltung und -nutzung.



Die besten Gartengestalter der Schweiz ausgezeichnet



Die Giardina ist seit über 20 Jahren massgeblich an der

Entwicklung der Gartenkultur in der Schweiz beteiligt. Mit dem

Giardina Award setzt sie zusätzlich Impulse für Innovationen in der

grünen Branche. Die Präsentationen werden von einer unabhängigen

Fachjury nach einem klar definierten Kriterienkatalog juriert und

ausgezeichnet. Der Giardina Award wird in 6 Kategorien vergeben und

ist heute die wichtigste Auszeichnung der grünen Branche in der

Schweiz. Insgesamt 17 Projekte wurden mit einem Giardina Award 2019

geehrt.



Mehr Informationen und Bildmaterial 2019: www.giardina.ch/medien



Die Giardina 2020 findet vom 11. bis 15. März 2020 in der Messe

Zürich statt.



