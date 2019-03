Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Wang Ping, Designer und Eigentümer der Marke KING PING, hat die Grenzen der physikalischen Welt hinterfragt, als er die brandneue Kollektion der Marke auf der Shenzhen Fashion Week 2019 präsentierte, die am 14. März startete.



Während der diesjährigen Shenzhen Fashion Week hat die Marke eine Fashion-Laufstegshow organisiert, die sich auf das Thema "Gedanken" bezog, und die Herbst-/Winterkollektion 2019 vorgestellt. Sie zeigt das neueste Produktsortiment, das die Philosophie von Wang Ping widerspiegelt, Grenzen und Zwänge zu überwinden und beim Design von Schuhen seinen eigenen Vorstellungen zu folgen. Die Construction-Kollektion führt eine Vielfalt von Materialien auf unterschiedliche Weise auf ihre wesentlichen Bestandteile zurück und die Wormhole-Kollektion zeigt die Interpretation des Designers, wie die 3D-Schnittmenge von zwei Universen aussehen würde, während die One-Kollektion aus einem Schuh besteht, der komplett aus einem einzigen Stück Leder ohne jegliche Nähte gestaltet wurde. Für jeden Schuh aus all seinen Kollektionen strebt Wang Ping stets danach, die Offenheit und die Integration des Designs durch seine ästhetische Philosophie der "Grenzenlosigkeit" auszulösen. Die Designs sind von einem facettenreichen Konzept durchdrungen, aber darüber hinaus kreierte der Designer seine Meisterstücke mit einem Schwerpunkt auf die Kunst und das Ziel, die konventionelle Art und Weise zu revolutionieren, wie Menschen über Mode denken. Die Laufstegshow, die er präsentierte, hinterfragt die Grenzen von Mode, wie man sie sich normalerweise vorstellt.



Vor über 20 Jahren begann Wang Ping seine Karriere auf diesem neuen Gebiet. Er zählt zu Chinas Pionieren beim Aufbau einer Designermarke mit eigenen Original-Schuhentwürfen. Im Laufe der letzten zehn Jahre war er Juror bei bedeutenden chinesischen und internationalen Designwettbewerben. Neben dem Design von Schuhen ist er auch in den Bereichen Kleidung, Möbel und Innenraumgestaltung tätig. Alle seine Werke sind komplett handgefertigt. Er vereint sorgfältig zusammengestellte Materialien mit feinster Handwerkskunst und einer designorientierten Ästhetik und kreiert auf diese Weise wunderschöne, komfortable und praktische Schuhe. Wang Ping ist nie von seiner ursprünglichen Mission abgerückt, stets ein einzigartiges Design zu bieten.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/836772/KING_PING_attends_S henzhen_Fashion_Week.jpg



OTS: KING PING newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133993 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133993.rss2



Pressekontakt: Li Jinshan +86-13522251802