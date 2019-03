Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die chinesische Kinderkleidermarke HANA&SHIDA veranstaltete am 16. März im Zuge der Shenzhen Fashion Week eine Modenschau, um ihre Herbst-Winter-Kollektion 2019 zu präsentieren. Die Markendesignerin erntete bei ihrem Auftritt am Ende der Show begeisterten Applaus.



Die Inspiration für die gleichnamige Kollektion schöpfte die Mitbegründerin und Kreativdirektorin von HANA&SHIDA Shida aus dem Klassiker und Lieblingsfilm seit ihrer Kindheit, Mary Poppins - und so ist auch die Kollektion mit zauberhaften Elementen gespickt. Mehrere Alltagsszenen wurden in die Show integriert, wie z. B. ein Picknick, eine Gartentour, eine Teeverkostung und ein Tanzprogramm. So entstand eine vergnügte Atmosphäre, die die Glückseligkeit der kindlichen Unschuld, die von allen geteilt wird, die ein Stück davon bis ins Erwachsenenalter bewahren, als essenzielle Botschaft der Marke herausstellte.



Leuchtende Farben sowie dezente Retro-Kleidung und -Accessoires, die das Thema widerspiegeln, wurden auf dem Laufsteg zum Leben erweckt. Die Schattenbilder von Kleintieren und Pflanzen sowie charmant naiven Pinguinen waren mit einer Vielzahl von Margeriten, Papageien und Regenschirmen und anderen niedlichen Elementen versehen und betonten den lebhaften Ausdruck auf den Gesichtern der Kinder, die die Kleiderkollektion vorführten.



Seit der Gründung im Jahr 2015 in China erregt HANA&SHIDA große Aufmerksamkeit. Inzwischen hat sich die Marke auf dem High-End-Kinderbekleidungsmarkt etabliert. Neben der Einführung der limitierten Kollektion Parent-Child-Outfit, erregte auch ihre Zusammenarbeit mit mehreren Künstlern und Kunstorganisationen mediales Interesse. Das Debüt der Marke auf der Shanghai Fashion Week 2018 sorgte für Furore.



Der Beruf der Mitbegründerin von HANA&SHIDA Hana ist Innenarchitektin; ihre Schwester und Mitbegründerin Shida ist Le Cordon Bleu-zertifizierte Bäckerin. Beide lieben das Leben und pflegen ihre Leidenschaft für Reisen und Innovationen. Sie vertreten ganz eigene Ansichten über die Schönheit des Lebens und halten mit ihrer Überzeugung, dass jeder das Leben genießen kann, nicht hinter dem Berg. Bei einem längeren Aufenthalt in Südfrankreich kamen sie zu dem Schluss, dass es ihre Mission ist, diese Schönheit über eine Marke zu vermitteln, und beschlossen, eine Lifestyle-Marke zu schaffen. Sie setzen sich dafür ein, dass jedes Kind das Recht hat, eine glückliche Kindheit zu verbringen, und ermutigen Kinder, ihre Fähigkeiten zur Wertschätzung von Schönheit durch Selbsterkundung zu entwickeln.



Wieder einmal war HANA&SHIDA als Senkrechtstarter das Thema der Show. Die Marke stellte ihr Potential, einer der neuen Kultnamen im Bereich Kindermode in China zu werden, unter Beweis - zu einer Zeit, in der chinesische Marken mehr und mehr Aufmerksamkeit weltweit erhalten.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/836777/HANA_SHIDA_at_Shenz hen_Fashion_Week.jpg



