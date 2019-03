"Die Welt" zur Fusionsprüfung/Deutsche Bank und Commerzbank:

"Diese Prüfung ist mehr als eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit. Sie ist die Rechtfertigung gegenüber einer Politik, die sich eine international tätige Großbank wünscht. In beiden Banken wurden diese Aussagen als Aufforderung verstanden, einen Zusammenschluss zu prüfen. Christian Sewing und Martin Zielke, die Chefs von Deutscher Bank und Commerzbank, konnten sich diesem Wunsch der Politik kaum entziehen. Zu sehr ist die Existenz stark regulierter Großbanken vom Wohlwollen der Regierung abhängig - zumal, wenn sie wirtschaftlich nicht in bester Verfassung sind. Mit einem vorschnellen Nein hätten sich die Bankchefs angreifbar gemacht. Sie müssen sorgfältig prüfen. Denn gerade die Ablehnung einer Fusion - so es dazu kommt - sollte gegenüber Berlin gut begründet sein."/DP/he

AXC0011 2019-03-18/05:35