"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Deutsche Bank/Commerzbank:

"Es ist nicht sicher, dass die Deutsche Bank unter ihrem energischen Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing genügend Zeit hat, um aus jenem tiefen Loch wieder herauszukommen (...) In Zeiten sehr niedriger Zinsen und einer nachlassenden Konjunktur verschlechtern sich die Rahmenbedingungen für die im internationalen Vergleich schwachen deutschen Großbanken. Gleichwohl setzt Sewing die Hürden hoch. Die Deutsche Bank will einer Fusion nur dann zustimmen, wenn sie aus wirtschaftlicher Sicht einen Sinn ergibt. Das ist eine klare Botschaft an die Regierung: Wenn Berlin die Banken zu einer Fusion bewegen will, muss das sozialdemokratisch geführte Finanzministerium auch bereit sein, zumindest eine Mitverantwortung für den Stellenabbau zu übernehmen. Die Berliner Bankpolitik besitzt auch für Berlin eine Passivseite."/yyzz/DP/he

