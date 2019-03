Die Kampagne "Performance beyond dazzling impressions" stellt Farb- und Effektpigmente vor, die sicher, zuverlässig und brillant sind. Angeregt durch Pantone Living Coral wurde eine Kollektion von acht vordefinierten Farbformulierungen, die auf drei Grundprinzipien beruhen, entwickelt: "Perform until the last moment" steht für Pigmente, die komplexen technischen Anforderungen entsprechen und extremen Beanspruchungen standhalten können; "Enjoy a safe consumer experience" steht für Pigmente, die den höchsten Reinheitsstandards entsprechen - besonders für sensible Märkte, wie Anwendungen mit Lebensmittelkontakt und Spielzeug und "Discover sparkling moments" mit Kombinationen von organischen Farbpigmenten mit Chroma und Effekten, die natürlich sind und nachhaltig abgebaut werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...