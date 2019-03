In den Jahren 2017 und 2018 markierte der Australische Dollar gegenüber dem US-Dollar ein relevantes Doppelhoch um 0,813 USD und setzte somit den Startschuss für einen Trendwechsel. Dieser Trend bestehend seit Anfang 2018, ist noch immer intakt und wird im Chatverlauf durch eine gestrichelte Abwärtstrendlinie dargestellt. Tiefer als das Niveau von rund 0,700 USD reichten die Abgaben zuletzt allerdings nicht mehr, wobei ein Ausreißer auf 0,575 USD zu Beginn dieses Jahres anzuführen ist. Das charttechnische Konstrukt seit Oktober letzten Jahres deutet klar auf eine Bodenbildungsphase in Form eines Tripple Bottoms hin. Bis zu einem handfesten Kaufsignal und daraus resultierenden Trendwechsel ist es aber noch ein gutes Stück weit hin, insbesondere dem 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 0,723 USD fällt eine größere Bedeutung zu. An diesem Durchschnitt ist das Pärchen nämlich zuletzt immer wieder gescheitert. Daher lässt sich aus dem aktuellen Konstrukt auch noch keine handfeste Richtung ableiten, spekulativ könnte aber ein Long-Investment durchaus lohnenswert ...

