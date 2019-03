Gestern verhandelten Vertreter der Deutschen Bank und der Commerzbank (am Sonntag!) über eine Fusion. Laut Deutsche Bank, um Optionen zu prüfen, laut Commmerzbank in offener Verhandlung. Wo genau der Unterschied liegt, wird sich wahrscheinlich heute oder morgen in entsprechenden Statements darstellen. Überschrift aus Berlin: Wir brauchen einen Bankenchampion!Die Berechnung der möglichen inneren Werte beider Banken lesen Sie in der letzten Actien-Börse und diese Zahlen bleiben der Aufhänger. Technisch im Vorteil ist die Commerzbank-Aktie, weil für diese geboten werden müsste, und die Deutsche Bank die aufnehmende AG wäre. Beide Wetten bleiben offen.



Sollten Sie die Actien-Börse nicht abonniert haben, können Sie sie auch bei unserem Partner unter www.Boersenkiosk.de im Einzelabruf lesen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info