Evolva erhält von der US EPA eine Mitteilung zu seinem Wirkstoff der nächsten Generation gegen Zecken und Mücken

18. März 2019 - Reinach, Schweiz -Evolva(SIX: EVE) gab heute den Erhalt eines Schreibens des US-amerikanischen Umweltministeriums (Environmental Protection Agency, EPA) bekannt, kurz vor der erwarteten behördlichen Registrierung.

Im Zuge ihrer eingehenden Prüfung des Antrags von Evolva zur Registrierung von Nootkaton als Herstellungsprodukt (im englischen referenziert als "Manufacturing-Use-Product" (MP)) hat die Agentur eine Studie ermittelt, deren Prüfung nicht abgeschlossen werden konnte, und hat weitere Informationen angefordert.

Evolva arbeitet eng mit der EPA zusammen, um diese Frage zu lösen und die nächsten Schritte festzulegen. Dies schliesst die Verlängerung der Registrierungsfrist ein. Evolva wird ihre Anspruchsgruppen entsprechend informieren, sobald es hierzu mehr Klarheit gibt.

Evolva bleibt diesem Projekt weiterhin vollumfänglich verschrieben und ist zuversichtlich, dass Nootkaton als Wirkstoff gegen Zecken und Mücken registriert wird.

Über Nootkaton

Nootkaton kann in geringen Mengen aus der Schale der Grapefruit oder aus der Rinde der Nootka-Scheinzypresse (auch Alaska-Zeder oder Gelbzeder genannt) gewonnen oder im industriellen Massstab durch Hefefermentation hergestellt werden. Nootkaton wurde für den Einsatz gegen eine Anzahl von beissenden Arthropoden (Gliederfüsser) untersucht, insbesondere gegen Zecken, die für die Übertragung der Lyme-Borreliose verantwortlich sind, aber auch gegen die Mücken, die zur Ausbreitung des Zika-, Chikungunya-, Dengue-und West-Nil-Virus beitragen.

Über die Zusammenarbeit von Evolva mit den CDC und der BARDA

Das Projekt wird aus amerikanischen Bundesmitteln des Zentrums für Krankheitskontrolle und Krankheitsverhütung (Center for Disease Control and Prevention (CDC)) finanziert und vom Büro des Assistenzsekretärs für Prävention und Erwiderung (Office of the Assistent Secretary for Preparedness and Response (ASPR)), der Biomedizinischen Behörde für fortgeschrittene Forschung und Entwicklung (Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA)), unter der Vertrags-Nr. HHSO100201700015C verwaltet.

Über die Lyme-Borreliose und den Zika-Virus

Die Lyme-Borreliose wird durch das Bakterium Borrelia burgdorferi verursacht und durch den Biss eines infizierten Holzbocks (Ixodes scapularis and Ixodes pacificus) auf den Menschen übertragen.

Die Zika-Virus-Infektion ist eine Krankheit, die durch das Zika-Virus verursacht wird, das hauptsächlich durch den Biss einer infizierten Mücke der Spezies Aedes (Ae. aegypti and Ae. albopictus) auf den Menschen übertragen wird. Es gibt weder einen Impfstoff noch ein Medikament gegen Zika. Der beste Schutz besteht darin, Mückenstiche zu vermeiden.

Über durch Zecken und Mücken übertragene Krankheiten in den USA

Im Jahr 2018 veröffentlichte die CDC einen Bericht, der festhielt, , dass sich die durch Mücken, Zecken und Flohbisse verursachten Krankheiten zwischen 2004 und 2016 verdreifacht hatten. Der Bericht warnte davor, dass bessere Alternativen im Kampf gegen diese Krankheitsüberträger benötigt werden. "Weit verbreitete und schwer zu bekämpfende Krankheiten durch Stechmücken, Zecken und Flohbisse sind weltweit wichtige Ursachen für Krankheit und Tod. Die wachsende Zahl und Verbreitung dieser Krankheiten stellen in den USA ein zunehmendes Risiko dar." Laut dem Bericht muss die Nation besser vorbereitet sein, um sich dieser Bedrohung der öffentlichen Gesundheit zu stellen.

Über Evolva

Evolva löst die Probleme natürlicher Versorgungsketten mit einem Ansatz aus dem 21. Jahrhundert, der Biotechnologie und Fermentation verbindet. Wir entwickeln, produzieren und verkaufen Ingredienzien, die Menschen in ihrem Alltag wesentliche Vorteile bieten, gleichzeitig aber aufgrund ihrer problematischen Beschaffung nur beschränkt zum Einsatz kommen. Unsere Hauptingredienzien sind Stevia, Nootkaton und Resveratrol. Damit unsere Welt nachhaltig wird, müssen Natur und Technologie Hand in Hand gehen. Unser Ziel ist es, einen (kleinen) Beitrag zu dieser Entwicklung zu leisten. Weitere Informationen stehen auf www.evolva.com (http://www.evolva.com) zur Verfügung.

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Begriffe wie "glaubt", "nimmt an", "erwartet" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, durch die sich die tatsächlichen Ergebnisse bzw. die tatsächliche Finanzsituation, Entwicklung oder Leistung des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit geäusserten Prognosen unterscheiden können. Es kann nicht garantiert werden, dass Nootkaton als Produkt für die Herstellung (MP) registriert wird. Es kann auch nicht garantiert werden, dass Nootkaton als MP (das zur Formulierung in Endprodukten (EPs) bestimmt ist) in Zukunft kommerziell erfolgreich sein wird. Insbesondere die Erwartungen des Managements in Bezug auf Nootkaton könnten unter anderem durch die mit Forschung und Entwicklung verbundenen Unsicherheiten beeinflusst werden, einschließlich unerwarteter Versuchsergebnisse und / oder anderer unerwarteter Mängel, die die EPA im Verlauf ihrer fortgesetzten Prüfung des Antrags möglicherweise noch erkennen. Angesichts dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.