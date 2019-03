The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DK0TZU7 DEKA MTN SERIE 7650 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB30J3 LB.HESS.THR.CA.TIL.03H/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB18K1 NRW.BANK IS.A.18K 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP1114 RHEINL.PF.SCHATZ.19/21VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013409836 SANOFI 19/22 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013409844 SANOFI 19/29 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013409851 SANOFI 19/34 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013410008 UNEDIC 19/29 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US172967ME81 CITIGROUP 19/30 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US345397ZQ92 FORD MOTO.CR 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US911312BQ83 UPS INC 19/49 BD01 BON USD N

CA XFRA US911312BR66 UPS INC 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1963830002 FAURECIA 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1963836892 MARSH+MCLENN 19/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1963837197 MARSH+MCLENN 19/30 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1964681610 EMIRATES 19/UND. FLR MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1965457275 MB AUSTR.PAC 19/22 MTN BD02 BON AUD N

CA XFRA XS1966120096 AFR.DEV.BK 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA 2JCA XFRA CA38871F1027 GRAPHITE ONE INC. EQ00 EQU EUR N

CA LIK XFRA DE000A0JDBC7 LIMES SCHLOSSKLINIK. O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA TY2B XFRA FI4000369947 CITYCON OYJ EQ00 EQU EUR Y

CA TRDE XFRA IE00BF2FN869 I.M.II-US T.B.7-10 YE.EOH EQ00 EQU EUR Y

CA 5711 XFRA US03676B1026 ANTERO MIDSTREAM DL -,01 EQ00 EQU EUR N

CA DP2B XFRA US26140E5015 DPW HOLDINGS INC. EQ00 EQU EUR N