FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 19.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 19.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

R4F XFRA US74971D1019 RPT REALTY COM SBI DL-,01 0.194 EUR

CJ8 XFRA CA14179V1076 CARGOJET INC. 0.155 EUR