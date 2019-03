FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA CA38870W1068 GRAPHITE ONE RES INC.

ETZ XFRA US2974251009 ESTERLINE TECHS DL -,20

SFI XFRA KYG8126A1022 SHIFANG HOLDING REG S

CKDR XFRA BMG2007W1010 CEL.AS.SEC.HLDG.NEW HH-10

0AI XFRA GB00B5LJSC86 AWILCO DRILLING LS -,01

XFRA FI0009002471 CITYCON OYJ

H00 XFRA SE0005933082 HELIOSPECTRA AB (PUBL)