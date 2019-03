FRANKFURT (Dow Jones)--Grand City Properties ist 2018 operativ weiter gewachsen. Zudem nahm die Qualität der Assets zu, und beim Verkauf von Vermögenswerten wurden hohe Gewinne erzielt. Die Aktionäre sollen mit einer um 4 Cent höheren Dividende am Geschäftserfolg beteiligt werden.

Die Miet- und Betriebseinnahmen stiegen 2018 um 10 Prozent auf 545 Millionen Euro, wie die Grand City Properties SA mitteilte. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte um 11 Prozent auf 276 Millionen Euro.

Die in der Immobilienbranche übliche operative Kennziffer FFO 1 (Funds from Operations) verbesserte sich um ebenfalls 11 Prozent auf 198 Millionen Euro oder 1,19 nach 1,12 Euro je Aktie. Damit lag das Ergebnis des auf Investitionen in deutsche Immobilien spezialisierten Unternehmens leicht über den zuletzt in Aussicht gestellten 197 Millionen Euro. Die Markterwartung wurde exakt getroffen. Der Nettogewinn sank um 10 Prozent auf 583 Millionen Euro.

Die Aktionäre sollen eine Dividende von 77 Cent erhalten. Dies entspricht den Angaben zufolge einer Ausschüttungsquote von 65 Prozent des FFO 1 je Aktie. Analysten hatten mit 1 Cent weniger Dividende gerechnet. Das bereinigte EBITDA sahen sie bei 272 Millionen Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2019 02:23 ET (06:23 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.