Heute werden die Themen Handelskrieg, die Erwartung der Fed-Entscheidung sowie die Lage um Boeing wieder die Agenda bestimmen. In Sachen Handelskrieg scheint es nun so, dass es nicht vor Juni zu einem Treffen zwischen Trump und Xi Jinping kommen wird (das berichtet die "South China Morning Post") - also können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...