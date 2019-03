Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank angesichts bestätigter Gespräche über eine mögliche Fusion mit der Commerzbank auf "Overweight" belassen. Die Commerzbank sei für jede am attraktiven deutschen Markt interessierte Bank eine gute Wahl, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Studie. Länderübergreifende Fusionen seien aber derzeit unwahrscheinlich, so dass wohl nur eine deutsche Lösung in Frage komme. Dabei dürfte für die Commerzbank ein Bewertungsaufschlag gezahlt werden müssen. Das Chance/Risiko-Profil der Commerzbank sei mit Blick auf ihre relativ saubere Bilanz attraktiv./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2019 / 21:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2019 / 00:17 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-03-18/08:18

ISIN: DE000CBK1001