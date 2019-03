Eine starke Woche kompensierte den Rücksetzer des DAX in der Woche zuvor völlig. Und damit auch das Warnsignal in Form eines "bearish engulfing pattern", das sich dabei im Chart auf Wochenbasis ausgebildet hatte.Die Bullen sind wieder da, greifen an ... und nach den Sternen. Die Juni-Abwärtstrendlinie wurde bereits bezwungen und durch einen Rücksetzer, der zeitnah wieder in steigende Notierungen überging, bestätigt. Und der Chart auf Tagesbasis zeigt, dass sich die 20-Tage-Linie dabei als Unterstützung bewährt hat.

