flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex konnte sich am Freitag rund um den ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex konnte sich am Freitag rund um den Hexensabbat an der EUREX auf neue Jahreshochs hinaufmanövrieren. Das neue Jahreshoch liegt nun bei 11.725,66 Punkten. Zum Xetra-Schluss notierte der DAX mit einem Plus von 0,85 Prozent bei 11.685,69 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 8,69 Mrd. Euro und lag damit weit mehr als doppelt so hoch wie der zuletzt erreichte Tagesdurchschnitt. Die restlichen europäischen Leitindizes legten durchweg zu. Der EuroStoxx50 kletterte um 1,32 Prozent auf 3.386,08 Punkte. Den kräftigsten Kursaufschlag erreichte der Madrider Ibex35, der um 1,44 Prozent auf 9.342,20 Punkten anzog. Am Freitag publizierte der Automobilproduzent BMW die 2018er-Jahreszahlen. BMWs Umsatz sackte von 98,3 auf 97,5 Mrd. Euro etwas ab. Auch das EBIT reduzierte sich von 9,9 auf 9,1 Mrd. Euro. Der Nettogewinn des Münchener Autobauers fiel von 8,7 auf 7,2 Mrd. Euro. Die Dividende wird demnach nach unten angepasst und könnte mit 3,50 Euro anstatt der zuvor prognostizierten 4,00 Euro ausgewiesen werden. Unterdessen könnte es im deutschen Bankensektor Bewegung geben. Die Commerzbank und die Deutsche Bank wollen offiziell Fusionsgespräche aufnehmen. Eine staatlich gelenkte Bankenfusion wird möglicherweise über den betriebswirtschaftlichen Aspekten stehen. Am Ende wird es mitunter viele Verlierer geben, denn diese Fusion wird den Personalüberhang nicht komplett sozialverträglich lösen können. An der Wall Street schlossen die drei US-Leitindizes durchweg ebenfalls mit Kurszuwächsen. Mit einem Plus von 0,88 Prozent auf 7.306,99 Punkte führte die Technologiebörse NASDAQ mit dem NASDAQ100 die Indizes in Sachen Performance an.

Die neue Woche bringt neben den ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland und die Eurozone am Dienstag, dem Fed-Zinsentscheid am Mittwoch und den SNB- und BoE-Zinsentscheiden am Donnerstag, auch von der politischen Seite einige Neuigkeiten. Vor allem wird der am kommenden Donnerstag und Freitag in Brüssel stattfindende EU-Gipfel von Wichtigkeit sein. Mitunter könnten weiterführende Antworten in Bezug auf die von London beantragte Fristverlängerung der Brexit-Deadline vom 29. März auf den 30. Juni 2019 am wichtigsten sein. Fraglich, ob die 27 EU-Länder sich auf eine Fristverlängerung einigen können. Am Montag werden nicht viele volkswirtschaftliche Kerndaten zu erwarten sein. Um 11:00 Uhr wird die Januar-Handelsbilanz für die Eurozone publiziert und um 12:00 Uhr der Monatsbericht der Bundesbank für den März. Aus den USA folgt um 15:00 Uhr noch der NAHB-Hausmarktindex für den Monat März. Von der Unternehmensseite berichten Novavax, Overstock.com und Tilray von ihren aktuellen Quartalsergebnissen.







Ausblick DAX

Die neue Woche begann in der asiatisch-pazifischen Region, sowie durchweg bei den US-Futures mit Kursaufschlägen. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 11.700 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Freitag mit einem Kursgewinn von 0,85 Prozent bei 11.685,69 Punkten aus dem Xetra-Handel. Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 01. März 2019 bei 11.676,86 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 08. März 2019 bei 11.405,21 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände wären bei den Projektionen zur Oberseite von 11.741/11.780/11.845 und 11.884 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 11.613/11.573/11.541/11.509/11.469 und 11.405 Punkten in Betracht.

