Amazon-Memory-Express mit 4% Zinsen und 30% Schutz

Nachdem die Amazon-Aktie (ISIN: US0231351067) bis Ende August 2018 von einem Allzeithoch zum nächsten stürmte, brach der Aktienkurs nach seinem am 4.9.18 bei 2.050 USD verzeichneten Allzeithoch bis zum 24.12.18 um 37 Prozent auf 1.307 USD ein. Danach ging es mit dem Aktienkurs wieder steil nach oben. Seit Anfang Januar 2019 hält sich der Aktienkurs zumeist innerhalb einer Bandbreite von 1.600 bis 1.700 USD auf. Von Experten wird die Amazon-Aktie mit Kurszielen von bis zu 2.300 USD zum Kauf empfohlen.

Wer die Amazon-Aktie auf dem aktuell nach wie vor reduziertem Kursniveau als soliden Basiswert einschätzt und mit Hilfe eines strukturierten Anlageproduktes in den nächsten Jahren auch bei einem Kursrückgang der Aktie zu einer Bruttorendite von 4 Prozent pro Jahr gelangen möchte, könnte sein Aufmerksamkeit auf das derzeit zur Zeichnung angebotene Memory-Express-Return-Zertifikat von Goldman Sachs richten.

4,00% Zinsen, 30% Sicherheitspuffer

Der am 29.3.19 an der Nasdaq (ISIN: US6311011026) ermittelte Schlusskurs der Amazon-Aktie wird als Startkurs und Tilgungslevel für das Memory-Express-Return-Zertifikat fixiert. Bei 70 Prozent des Startkurses wird sich die Barriere befinden. Notiert die Amazon-Aktie am ersten Bewertungstag (30.3.20) auf oder oberhalb des Tilgungslevels, dann wird das Zertifikat am 6.4.20 mit dem Nennwert von 100 Prozent plus einer Zinszahlung in Höhe von 4,00 Prozent zurückbezahlt. Wird der Aktienkurs an diesem Tag zwischen der Barriere und dem Startkurs gebildet, dann wird nur der 4-prozentige Zinskupon ausbezahlt und die Laufzeit des Zertifikates verlängert sich zumindest um ein weiteres Laufzeitjahr, nach dem die gleiche Vorgangsweise wie am ersten Bewertungstag angewendet wird.

Wenn die Amazon-Aktie an einem der Bewertungstage unterhalb der Barriere notiert, dann entfällt die Zinszahlung für das vorangegangene Laufzeitjahr. Die entgangene Zinszahlung wird allerdings nachgereicht, wenn der Aktienkurs an einem der nachfolgenden Bewertungstage wieder oberhalb der Barriere liegt. Läuft das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag (29.3.23), dann wird es mit dem Nennwert und den ausstehenden Zinszahlungen getilgt, wenn die Aktie oberhalb der Barriere notiert. Befindet sich die Amazon-Aktie an diesem Tag mit mindestens 30 Prozent im Vergleich zum Startwert im Minus, dann wird das Zertifikat mit der negativen prozentuellen Wertentwicklung der Amazon-Aktie getilgt. Die Kursentwicklung von Euro/USD spielt somit bei der Ermittlung des Veranlagungsergebnisses keine Rolle.

Das Goldman Sachs-Memory-Express-Return-Zertifikat auf die Amazon-Aktie, maximale Laufzeit bis 5.4.23, ISIN: DE000GA2S8Z9, kann noch bis 29.3.19 einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Memory-Express-Zertifikat auf die Amazon-Aktie ermöglicht in maximal 4 Jahren bei einem bis zu 30-prozentigen Kursrückgang der Aktie eine Bruttojahresrendite in Höhe von 4 Prozent.

Quelle: zertifikatereport.de