Auch in der vergangenen Woche wurde die EUR 30 Mrd. Emissionsgrenze überschritten, wenn auch dieses Mal auch nur knapp mit EUR 30,1 Mrd. In Summe liegen die März-Volumina jedoch bislang deutlich unter jenen des Vorjahres. Abertis plant eine Multitranche Anleihe zum Anfang dieser Woche. Auch Schäffler und Danish Ship Finance (Covered Bond) planen für die anstehende Woche Emissionen. Ende letzter Woche sahen wir noch zwei Covered Bond Emissionen, welche verdeutlichten, wie schwer es italienische Emittenten derzeit am Primärmarkt haben. So platzierte Credit Agricole Italia einen Covered Bond mit 8 Jahren Laufzeit bei MS+63 BP, während die portugiesische Banco BPI einen EUR 500 Mio. schweren Covered Bond bei einem sehr geringen ...

