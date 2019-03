Hannover (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen fünf Handelstagen sahen wir lediglich zwei Emissionen im Gesamtvolumen von EUR 1,25 Mrd., so die Analysten der Nord LB.Die Crédit Agricole SCF habe vergangenen Donnerstag einen EUR 750 Mio. großen öffentlich-besicherten Covered Bond mit einer Laufzeit von zehn Jahren platziert. Dabei habe es sich um den ersten Public Sector Bond des Jahres der Crédit Agricole gehandelt, nachdem diese Anfang Januar bereits einen hypothekarisch-besicherten Covered (ACACB 1 01/16/29) am Markt habe platzieren können. Mit einem Reoffer-Spread von ms +13 BP habe es sich zusammen mit der CMCICB 0 0,25 04/30/24 und nach der CAFFIL 0 0,5 02/19/27 um das engste Pricing aus Frankreich im laufenden Jahr gehandelt. Mit einem Orderbuch von EUR 2,6 Mrd. habe die Bid-to-Cover-Ratio mit 3,5 erneut recht hoch gelegen. ...

