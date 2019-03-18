DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AMUN.II-EU.RES.NAM.A DL C A4HE LU0132185280 BAW/UFN
AMUN.II-EU.RES.NAM.A EO C XPAB LU0119366440 BAW/UFN
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AMUN.II-EU.RES.NAM.A DL C A4HE LU0132185280 BAW/UFN
AMUN.II-EU.RES.NAM.A EO C XPAB LU0119366440 BAW/UFN