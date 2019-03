Die Wirecard-Aktie bleibt auch in dieser Woche im Fokus der Anleger. Nachdem der Titel des Zahlungsabwicklers nach dem Leerverkaufsverbot der BaFin deutlich an Wert gewinnen konnte, ging es auf Wochensicht wieder in den Keller (Wochenverlust: 15%). Der Hintergrund:Die Staatsanwaltschaft von Singapur warf dem Dax-Konzern vor, "legitime Ermittlungen zu beeinflussen". Außerdem versuche...

Den vollständigen Artikel lesen ...