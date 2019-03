CANCOM: MainFirst startet Analyse der CANCOM SE Aktie mit Kursziel 44 Euro DGAP-News: CANCOM SE / Schlagwort(e): Research Update CANCOM: MainFirst startet Analyse der CANCOM SE Aktie mit Kursziel 44 Euro 18.03.2019 / 09:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CANCOM: MainFirst startet Analyse der CANCOM SE Aktie mit Kursziel 44 Euro - Research-Abteilung der MainFirst Bank AG stuft CANCOM mit "Outperform" ein. - Strategische Stärkung des cloud-basierten Managed-Services-Geschäfts bietet hohes Wachstums- und Margensteigerungspotenzial. München, 18. März 2019 - Die MainFirst Bank AG hat mit einer ersten Studie die Aktie der CANCOM SE in die Coverage aufgenommen. Damit begleiten nun sieben Banken mit regelmäßigen Analysen die Entwicklung von CANCOM. MainFirst bewertet die CANCOM Aktie in der Ersteinschätzung mit "Outperform" und einem Kursziel von 44 Euro. Die Studie betont zwei wesentliche Faktoren für die positive Einstufung: Zum einen geht CANCOM "aktiv die Transformation zu einem Anbieter von Managed- und Cloud-Services an, die sich in überlegenem Wachstum, gepaart mit einem höheren Margenpotenzial zeigen sollte". Zum anderen analysiert MainFirst: "Mit einer starken Bilanzsituation und einer umfangreichen Erfolgsgeschichte im Bereich M&A sehen wir CANCOM am besten positioniert, um sowohl organisch als auch durch Akquisitionen vom Wandel eines traditionellen IT-Resellers zum Anbieter von Shared Managed Solutions zu profitieren". Über CANCOM Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM Unternehmen in die digitale Zukunft. Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren von der umfangreichen Expertise und einem innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt, zum Beispiel mit Business Solutions und Managed Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder IT-Sicherheit. Die weltweit über 3.000 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Großbritannien und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Thomas Volk (CEO), Rudolf Hotter (COO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro und die Konzern-Muttergesellschaft, die CANCOM SE, ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im TecDAX und SDAX (ISIN DE0005419105) notiert. Kontakt: Sebastian Bucher Manager Investor Relations Tel: +49 89 54054 5193 E-Mail: sebastian.bucher@cancom.de 18.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CANCOM SE Erika-Mann-Straße 69 80636 München Deutschland Telefon: +49-(0)89/54054-0 Fax: +49-(0)89/54054-5119 E-Mail: info@cancom.de Internet: http://www.cancom.de ISIN: DE0005419105, DE0005419105 WKN: 541910, 541910 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 788361 18.03.2019 ISIN DE0005419105 DE0005419105 AXC0080 2019-03-18/09:13