Was war Ihre erste Aktie, fragen wir zum Tag der Aktie Börsenprofis. Heute: Edda Vogt von der Deutschen Börse...



Manche setzten auf Exoten, manche waren ganz konservativ... Manche haben Gewinne gemacht, andere Lehrgeld gezahlt. Fragen wir heute Edda Vogt von der Deutschen Börse, was ihre erste Aktie war. Kleiner Tipp: wir begeben uns in die Zeit des Neuen Markets...