Vergangenen Freitag stieg der DAX im Handelsverlauf auf ein neues Jahreshoch bei 11.725 Punkten. Etwas darunter, aber auf dem höchsten Schlussstand seit Oktober 2018 ging er dann auch aus dem Handel. Der Wochengewinn summierte sich auf zwei Prozent.



Marktidee: Apple. Apple hat in den vergangenen Tagen mit Streitigkeiten für Schlagzeilen gesorgt. Zum einen gibt es einen Disput mit Spotify, zum anderem mit Qualcomm. Der Aktie haben die Probleme nicht geschadet. Im Gegenteil. Am Freitag markierte der Kurs ein neues Vier-Monats-Hoch. Damit rückt die nächste wichtige Ziel- und Widerstandszone in den Fokus.