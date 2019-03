Die spektakulären Entscheidungen in Sachen Dividende und Portfolio-Wert führten an der Börse bis Freitag zu Kursen knapp unter 6.000 Franken aber die Schweizer Presse schweigt das Thema tot. Das gibt es selten - aber es ist in der Schweiz wohl nicht ungewöhnlich. Sammeln Sie diese Aktie Stück für Stück weiter auf - die Schweizer Nationalbank!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info