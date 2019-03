Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Leoni nach aufgegebenen Zielen für das laufende Jahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Sascha Gommel sprach in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion von einer überaus negativen Überraschung des Autozulieferers und Kabelspezialisten. Er sei verwundert darüber, wie schnell sich die operative Entwicklung in den letzten Monaten verschlechtert habe. Zudem habe er den Eindruck, dass sich auch das Management angesichts bereits zwei erheblicher Gewinnwarnungen schwer tue, das Ausmaß der Probleme zu erfassen./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 04:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-03-18/09:23

ISIN: DE0005408884